Последнее обновление: 15.07.2025 10:49

Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой о защите секретной информации

Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите секретной информации", сообщает его пресс-служба.

Соглашение подписано в Минске 7 марта 2025 года в рамках официального визита председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Беларусь.

«Соглашение заключено для взаимного обеспечения защиты секретной информации и в интересах укрепления дружеских отношений между странами. Это позволит создать правовую основу для защиты государственных секретов Беларуси при осуществлении двустороннего сотрудничества с Мьянмой в военной, военно-технической, научно-технической и других сферах», - говорится в комментарии.



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