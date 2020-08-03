В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

Впервые в истории последних десятилетий мировое производство электроэнергии из угля в первой половине 2020 года сократилось.

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 3 августа, докладе экологических организаций "Global Coal Plant Trackers" и "Global Energy Monitor".

За первые 6 месяцев 2020 года в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт. В тот же период были закрыты электростанции объемом более чем 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во втором будет уменьшен на 6 гигаватт, передает DW.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70 процентов от обычных значений последних 5 лет. Исключение составляет Китай, наращивающий ввод в эксплуатацию угольные электростанции. Их экологи считают ответственными за 40 процентов мировых выбросов CO2.