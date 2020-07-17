Последнее обновление: 17.07.2020 13:13

Ермошина забраковала поправку Лукашенко о требованиях к кандидату в президенты

Глава ЦИК Лидия Ермошина забраковала предложенную Лукашенко поправку в Конституцию, требующую от кандидата в президенты обязательного прохождения срочной военной службы.

По его словам, такая поправка станет нарушением международных стандартов.

«Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет» - сказала Ермошина в интервью Еврорадио.

Она отметила, что человек, который служил в армии, «он более дисциплинированный и зрелый». Так же, как и женщина, которая «никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему».

«Разумеется, все это влияет на личность кандидатов, но записывать это в закон нельзя», - резюмировала Ермошина.

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