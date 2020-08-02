В ОАЭ запущена первая в арабском мире АЭС

В Объединенных Арабских Эмиратах приступила к работе атомная электростанция "Барака". Первый энергоблок станции был успешно запущен в субботу, 1 августа, заявил представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Станция стала первой АЭС в арабском мире, передает DW.

Власти заявляют о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco. Возведение обошлось в 24,4 млрд долларов США (в пересчете - 22,5 млрд евро). Мощность станции после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что, по заверениям арабской стороны, покроет до четверти потребностей страны в энергии.

В Абу-Даби неоднократно подчеркивали мирный характер ядерной программы ОАЭ и предоставили доступ к АЭС специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. С критикой проекта выступал Катар, считающий станцию "угрозой для мира в регионе".