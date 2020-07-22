Опрос: Байден опережает Трампа на 8 пунктов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 8 процентных пунктов, показал опрос Reuters/Ipsos.

Кроме того, Байден, похоже, имеет значительное преимущество среди еще не определившихся избирателей.

Опрос, проведенный 15-21 июля, показал, что 46% зарегистрированных избирателей намерены поддержать Байдена на президентских выборах 3 ноября, в то время как 38% будут голосовать за Трампа, кандидата от Республиканской партии. Остальные 16% либо не определились, либо планируют поддержать другого кандидата, либо могут не принять участия в голосовании.

На третью группу избирателей обращают особое внимание предвыборные штабы обоих кандидатов, поскольку именно она может решить исход выборов.

В 2016 году опросы Рейтер/Ipsos показывали, что предпочтения избирателей, не поддерживавших ни одного из ведущих кандидатов, летом делились примерно поровну между Трампом и Хиллари Клинтон, выдвигавшейся от демократов. В день выборов Трамп получил большинство голосов тех граждан, которые сказали, что сделали свой выбор в последнюю неделю.

В этом году 61% избирателей, которые не определились либо поддерживают других кандидатов, сказали, что проголосуют за Байдена, если им придется выбирать, а оставшиеся 39% - что поддержат Трампа.