МВД РБ: Администраторы Telegram-каналов несут ответственность за призывы

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика", передает БелТА.

"Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты. С правовой точки зрения неважно, как ты призываешь к массовым беспорядкам: стоя на площади или устроясь в удобном кресле где-нибудь за границей или у себя на даче. Важно, что ты это делаешь", - заявил Казакевич.

Он подчеркнул, что администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые совершают в сети.

"Если он призывает к любому нарушению общественного порядка, мы достаточно эффективно его находим и пресекаем подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации", - сказал первый замминистра.

Казакевич также заявил, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы.

"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынуждены на него адекватно реагировать", - заявил замминистра.