МВД Беларуси будет блокировать доступ к деструктивным ресурсам

МВД Беларуси предупредило, что в случае угрозы национальной безопасности может быть заблокирован доступ к деструктивным интернет-ресурсам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Казакевичу пришлось отвечать на вопрос о том, не планируется ли использовать российский опыт попытки блокировки мессенджера Telegram. И замминистра пришел в замешательство: он признал, что это невозможно технически и бессмысленно с информационной точки зрения.

"С информационной точки зрения просто глупо блокировать не только Telegram-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух", - сказал Казакевич, но, видимо, потом сообразил, что ответил как самый настоящий оппозиционер и решил на ходу исправить ошибку.

"Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам", - пригрозил Казакевич, которого цитирует БелТА.

В качестве примера деструктивного ресурса первый замминистра рассказал о тг-канале «Армия для народа». По его словам, "в чате осуществлялись активные призывы к силовому воздействию" на правоохранителей, обсуждались конкретные способы.

Он продемонстрировал скриншоты сообщений бывшего правоохранителя, а ныне охранника. По мнению Геннадия Казакевича, он не имеет понятия о действиях милиции. Данный мужчина был владельцем канала. Также было продемонстрировано видео с показаниями администраторов канала. "Целью являлся вывод людей на площадь, как в 2010 году, но в более масштабном объеме", - сказал мужчина на записи.

"Ничего общего с армией, с правоохранительными органами эти люди не имели", - подчеркнул Геннадий Казакевич, отметив, что сейчас по деятельности данного сообщества проводится доследственная проверка.

Единственным способом ограничения доступа к деструктивным интернет-ресурсам на сегодняшний день является отключение всей страны от внешнего интернета. Иных способов пока нет, но, судя по всему, власти готовы к переходу на белорусский интранет.