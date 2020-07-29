ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме

Коронавирус, вызывающий заражение COVID-19, вспышка которой произошла во вьетнамском городе Дананг в конце июля, аналогичен вирусу, циркулирующему в этом месяце в других странах.

Об этом говорится в ответе представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидуна Парка на запрос РБК.

Комментируя сообщения о том, что выявленный в Дананге тип вируса SARS-CoV-2 обладает большей способностью заражать людей, представитель ВОЗ заверил, что новых поводов для беспокойства нет.

«Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», — отметил Парк.

27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью.