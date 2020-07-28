Последнее обновление: 28.07.2020 09:13

Власти Вьетнама приостановили авиасообщение из-за более заразного коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама объявило о приостановке авиарейсов в город Дананг и из него в связи с сообщениями о появлении нового, более заразного, типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и из него будут приостановлены на 15 дней начиная с 28 июля», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что все автобусные и железнодорожные перевозки в Дананг и из него также приостанавливаются со вторника. Транспортное сообщение внутри города тоже будет приостановлено. Исключения составят перевозки больных и тех граждан, кому необходимо добираться до работы. Запрет не будет распространяться и на перевозки продовольственных и непродовольственных товаров, передает РБК.

Власти Вьетнама объявили о появлении более заразной разновидности коронавируса SARS-CoV-2 27 июля. Вспышка была зафиксирована в Дананге — крупном городе и одном из главных курортов страны. В связи с этим из города решили эвакуировать туристов, всего эвакуации подлежат порядка 80 тыс. человек. Въезд во Вьетнам для иностранных туристов запрещен с весны, поэтому сейчас в городе в основном находятся туристы из других регионов страны.

Ранее по теме


-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование