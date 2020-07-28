Вьетнамский город Хойан закрыли для туристов

Старинный портовый город Хойан во Вьетнаме полностью закрыт для посещения, сообщило издание Nguoi lao dong.

Руководство провинции Куангнам заявило, что подобное решение связано с опасностью распространения коронавируса. В сообщении отмечается, что туристы, которые уже находятся в городе должны будут заполнить специальные декларации о состоянии здоровья в соответствии с предписанием министерства здравоохранения республики.

В городе также временно отменены все культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и спортивные турниры.

Ранее власти Вьетнама сообщили, что в городе Дананге зафиксирована вспышка нового — более заразного — типа COVID-19. В связи с этим из города решили эвакуировать 80 тыс. туристов, передает РБК.

За последние сутки в Дананге было выявлено 11 новых случаев заражения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, им требуются аппараты искусственной вентиляции легких. Всего во Вьетнаме с января был подтвержден 431 случай заражения.

28 июля городские власти приостановили авиасообщение из-за выявления нового более заразного типа COVID-19. Также в городе приостановили все автобусные и железнодорожные перевозки.