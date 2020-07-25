Последнее обновление: 25.07.2020 08:10

Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

Власти Великобритании допустили ошибки в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, признал премьер-министр Борис Джонсон в интервью медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 24 июля.

По его словам, официальный Лондон в первые недели и месяцы не осознавал всю опасность нового вируса. "Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, - это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме", - отметил Джонсон.

Британский премьер, переболевший COVID-19, особо выделил необходимость "извлечь уроки" из действий властей на ранней стадии распространения инфекции. Для этого будет "множество возможностей", добавил он. Некоторые вещи могли быть "сделаны иначе", допустил Джонсон, передает DW.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 15,6 млн жителей планеты, а свыше 630 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Соединенном Королевстве инфекция выявлена почти у 300 000 человек. Свыше 45 000 больных скончались, что является наивысшим показателем среди европейских стран. Власти ввели локдаун в конце марта, чтобы сдержать распространение инфекции. Критики обвиняют их в запоздалом решении. В июне Англия первой из административно-политических частей Великобритании начала смягчение ограничительных мер.

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