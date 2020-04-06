Последнее обновление: 06.04.2020 08:43

Премьер Великобритании госпитализирован из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Отмечается, что такое решение было принято по совету лечащего врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у политика в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз, передает РБК.

Джонсон останется в больнице на ночь для проведения анализов. Также отмечается, что премьер продолжит курировать работу кабмина, однако следующее заседание правительства по борьбе с пандемией, которое состоится утром 6 апреля, пройдет под председательством министра иностранных дел Доминика Рааба.

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