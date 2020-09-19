Последнее обновление: 19.09.2020 10:22

Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать.

Об этом он сообщил журналистам, передает РБК со ссылкой на Sky News.

«Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он.

Джонсон добавил, что он не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику. В связи с этим, по его словам, правительство рассмотрит вариант усиление ограничительных мер, которые еще не отменили в стране.

Ранее Джонсон опроверг слухи о том, что в ближайшие шесть месяцев он уйдет в отставку из-за ухудшения здоровья после перенесенного коронавируса. По его словам, он чувствует себя лучше, чем до заражения. Также глава правительства отметил, что это связано еще и с тем, что он сбросил вес.

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