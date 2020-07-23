Лукашенко дал добро на лишение аккредитации BBC, Радио Свобода

Лукашенко потребовал от чиновников решительно пресекать деструктив в СМИ, вплоть до лишения аккредитации, несмотря на походящую в стране электоральную кампанию.

«…в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил сегодня Лукашенко.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело - оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", - сказал белорусский правитель.

Претензии у Лукашенко не только к электронным СМИ, но и к газетам.

"Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях - работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям".

Лукашенко также раскритиковал администрацию, Наталью Кочанову и своего пресс-секретаря.

"Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации Президента, пресс-секретаря, да, думаю, и Наталья Ивановна могла бы на это пристальнее посмотреть... Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете - скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься", - сказал Лукашенко.