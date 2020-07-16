Избитый журналист Радио Свабода подает заявление в Следственный комитет РБ

Журналист Радио Свабода Антон Трофимович подает заявление в Следственный комитет Беларуси после жесткого задержания 15 июля. Трофимович вел репортаж у здания ЦИК РБ, где выстроилась очередь желающих подать жалобу на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Когда я вышел с ул.Мясникова на Немигу, возле меня остановился микроавтобус, из которого выбежали 6-7 человек, двое в форме ОМОНа, остальные в гражданской одежде. Мне скрутили руки за спиной, засунули в рот руку, чтобы я не кричал. При задержании сильно ударили по носу. В микроавтобусе меня посадили на пол на колени, хотя свободные места в машине были. Среди задержанных были только я и Виолетта Савчиц. Против нее физическую силу не применяли. Мне надели наручники за спиной, все время держали головой вниз. У меня текла кровь, но сотрудники милиции на это не реагировали. Весь пол был в крови, одежда тоже", - рассказал журналист.

«У меня на шее висел большой бейдж, я повторял, что я журналист. Омоновцы сняли свидетельство и переписали данные. То есть они четко знали, что я журналист, на каком основании я задержан, никто ничего не сказал, как и куда нас везут", - подчеркнул Трофимович.

Позже пришел кто-то из начальства и сказал, что журналисты могут идти. Трофимович обратился за медицинской помощью в больницу. Медики зафиксировали ушибы, перелом носа, наложили швы.

«Я объяснил в больнице, что меня избили при задержании. В таких случаях медики сами уведомляют милицию о случившемся. Сегодня мне звонили из Московского РОВД, сообщили, что материалы переданы в Следственный комитет. Я тоже планирую написать заявление о возбуждении уголовного дела», - сообщил Трофимович.