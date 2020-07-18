Последнее обновление: 18.07.2020 07:53

Тихановская, Цепкало и Колесникова обвинили белорусский зомбоящик в создании фейков

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова подали обращения в ОНТ, в котором обвинили государственные телеканалы в нарушении закона о СМИ и создании фейков за деньги белорусских налогоплательщиков.

«Этот и другие государственные телеканалы за деньги налогоплательщиков (то есть наши с вами) регулярно нарушают закон о СМИ, предоставляя нам ложные, сфабрикованные сюжеты. Это неприемлемо. Все беларусы заслуживают честное телевидение, а такой телевизор мы не хотим смотреть. Это недопустимо само по себе, но еще и напрямую влияет на предвыборную кампанию — кандидаты появляются на экранах только в неправдоподобном и негативном свете», - говорится в сообщении штаба Бабарико.

«Мы воспользовались своим законным правом выразить несогласие. Вы можете воспользоваться вашим правом и подать обращение в ОНТ.

ОНТ не замедлило обвинить штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало в создании искусственного ажиотажа и разжигании вражды в обществе.

«Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей», — заявила пресс-служба телеканала.

«Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей. Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу», — говорится в сообщении.

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