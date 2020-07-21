Украина приняла законопроект о снижении тарифов на "зеленую" электроэнергию

Украинский парламент во вторник, несмотря на критику западных партнеров, одобрил в финальном чтении законопроект о снижении тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, рассчитывая благодаря этому сократить долги в энергосекторе.

Несколько лет назад, для стимулирования притока инвестиций в “зеленую энергетику”, Украина установила специальные высокие тарифы для выкупа такой электроэнергии.

Однако, с увеличением объема выпуска и в условиях рецессии тарифы стали непосильными для бюджета. Власти ждут, что экономика сократится на 5% в этом году. В первом квартале снижение составило 1,3%, передает Reuters.

По данным Минэнерго, задолженность государства перед зелеными энергетиками за поставленную с начала года электроэнергию превышает 14 миллиардов гривен (более $500 миллионов).

В июне, после многомесячных переговоров, правительство подписало с рядом производителей меморандум о согласии на добровольное снижении тарифов на 15% для солнечной генерации и 7,5% - для ветрогенерации.

Этот меморандум позволил внести изменения в законодательство. Однако не согласившиеся на снижение инвесторы грозят правительству судебными исками.