Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

В конце мая эту первую ступень ракеты использовали для запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции, передает РБК.

В SpaceX сообщили, что просьбе южнокорейской стороны спутник Anasis-II не будет показан в трансляции.