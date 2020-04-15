SpaceX отменила запуск Falcon 9 с 60 спутниками

Американская компания SpaceX решила перенести как минимум на неделю запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками.

Об этом сообщает Spaceflightnow со ссылкой на информированные источники.

По его данным, речь идет о запуске мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. При этом причины отмены запуска не называются.

Предполагалось, что Falcon 9 запустят с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в четверг, 16 апреля.

Как сообщил командир 45-го космического крыла бригадный генерал Дуглас Шисс, в настоящее время американскими военными принимаются необходимые меры по нераспространению коронавируса. Кроме того, откладываются практически все запланированные космические запуски, передает РБК.

7 марта SpaceX запустила Falcon 9 с кораблем Dragon, капсула которого отправилась на Международную космическую станцию. В ней находились груз для экипажа станции, а также материалы для научных экспериментов. Корабль пробыл на МКС до 9 апреля.

15 марта SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта из-за проблемы во время проверки мощности двигателя.