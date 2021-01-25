Последнее обновление: 25.01.2021 10:41

SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников

Категории: США SpaceX

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon со 143 спутниками, установив новый мировой рекорд по количеству спутников, запущенных одной ракетой. Об этом сообщает CNN.

Предыдущий рекорд зарегистрировали в 2017 году. Тогда Космическое агентство Индии смогло успешно запустить ракету со 104 спутниками.

Миссия SpaceX получила название Transporter-1. Среди спутников, выведенных на орбиту, десять предназначаются для глобальной сети Starlink. SpaceX разворачивает ее, чтобы обеспечить интернетом труднодоступные места Земли. Остальные спутники будут работать для нужд различных клиентов, включая финскую компанию ICEYE, она разрабатывает системы мониторинга опасных ледовых объектов.

Первая ступень ракеты-носителя уже 4 раза использовалась для осуществления запусков.

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