ЕАБР прочит Беларуси в 2020 году падение ВВП на 2,3% без учета политической ситуации

По итогам 2020 года прогноз Евразийского банка развития предполагает сокращение ВВП Беларуси на 2,3%. По сравнению с предыдущим прогнозом20 оценка улучшена на 1 процентный пункт, что отражает главным образом меньший, чем ожидалось, спад во II квартале из-за работы промышленности на склад.

В 2021–2022 гг. в базовом сценарии мы ожидаем медленного восстановительного роста ВВП — на 1,1% в 2021 г. и 1,7% в 2022 г. Этому будет способствовать стабилизация ситуации в мировой экономике, в том числе в России, что выразится в усилении внешнего и внутреннего спроса, говорится в опубликованном оборе ЕАБР.

Вместе с тем прогноз ЕАБР предполагает, что восстановительный процесс займет длительное время. Высокие складские запасы и неустойчивое финансовое положение предприятий будут ограничивать расширение инвестиционной активности. Фискальная политика в условиях реализации налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и больших платежей по государственному долгу окажет сдерживающее воздействие на экономический рост.

«В результате, по нашим оценкам, предкризисного уровня ВВП (IV квартал 2019 г.) удастся достичь лишь в первой половине 2022 г. Медленное восстановление выразится в сохранении отрицательного разрыва выпуска в течение всего периода прогнозирования, что указывает на функционирование экономики в состоянии неполной загрузки производственных мощностей», - говорится в отчете.

По оценкам экспертов банка инфляция на конец 2020 года составит 5,9% в годовом исчислении и превысит целевой ориентир Национального банка (не более 5%).

«Давление на цены во втором полугодии будут оказывать ослабление белорусского рубля и повышение инфляционных ожиданий на фоне возросшей волатильности курса национальной валюты. Ограничению масштаба ускорения инфляции поспособствует сдержанный внутренний спрос», - отмечается в отчете.

ЕАБР прогнозирует, что в 2021 году инфляция замедлится до 5,1%, в 2022 году – до 4,5%.

Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США в 2020 году составит 2,46 рубля за доллар, в 2021 году – 2,58 рубля, в 2022 году – 2,61.