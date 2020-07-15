Страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн барр. в сутки

Участники совещания министерского мониторингового комитета, в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти, сообщает Bloomberg.

В соответствии с ранее утвержденным планом с 1 августа совокупный объем добычи странами ОПЕК+ увеличится на 2 млн барр. в сутки: добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн барр. в сутки.

Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля. Соглашение вступило в силу с 1 мая, оно предполагало, что в мае-июне участники сократят добычу на 9,7 млн барр. в сутки, с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — на 5,8 млн барр. в сутки. Но в начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность до конца июля.