Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу, заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан.

Пошлины были введены в ответ на действия властей США, объявивших о дополнительных сборах на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире, цитирует представителя китайского МИДа агентство Bloomberg.

Отмечается, что позднее в пятницу в Софии состоится пресс-конференция премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня.