Последнее обновление: 13.07.2020 19:13

Китай ввел санкции в отношении ряда чиновников США

В ответ на санкции США, принятые из-за притеснения уйгуров, Китай ввел штрафные меры в отношении ряда американских чиновников. Об этом сообщила представительница китайского МИД в понедельник, 13 июля.

Под санкциями Пекина оказались сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Тед Круз, спецпосланник США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк и конгрессмен Крис Смит, а также комитет Конгресса США по отношениям с Китаем.

Другие подробности об ответных санкциях КНР не названы. МИД Китая считает штрафные меры США вмешательством по внутренние дела страны и призывает отменить их. Пекин также не исключает дальнейших мер, в зависимости от развития ситуации, передает DW.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров 17 июня. Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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