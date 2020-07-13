Спор Гомельтранснефти с латвийской LatRosTrans продолжается

Верховный суд Латвии 9 июля отменил принятое в июне 2018 года решение Латгальского областного суда о взыскании денежной компенсации с российско-латвийской компании LatRosTrans в пользу ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Как сообщалось, белорусская компания пыталась взыскать с LatRosTrans 66,8 млн евро компенсации за технологическую нефть. Судебная тяжба по этому вопросу продолжается с 2010 года, передает Интерфакс-Запад.

Ранее также сообщалось, что накануне заседания Верховного суда Латвии по кассации LatRosTrans в латвийских СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что белорусская сторона представила по делу фальшивые документы.

Генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко по этому поводу заявил, что LatRosTrans умышленно пытается оказать давление на суд.

"При этом LatRosTrans фактически недвусмысленно обвинила в некомпетентности судебные инстанции не только Латвии, но и Литвы", - заявил Борисенко.

"Понятно, что они пытаются любыми способами приостановить процесс и еще больше затянуть время. Ведь речь идет о 66,8 млн. евро", - подчеркнул Борисенко.

По его словам, белорусская сторона считает "грубой провокацией" распространение в СМИ информации о "фальшивках".

"Мы видим в подобных публикациях только факт грубого давления на суд и провокационного влияния на его решение со стороны LatRosTrans. Сами оригиналы документов хранятся у нас и представлялись суду неоднократно. И за эти годы никто не запрашивал их для экспертных исследований, так как никаких сомнений они не вызывали", - констатировал Борисенко.

Как сообщалось, в 2018 году Латгальский окружной суд решил взыскать с LRT 66 млн 744,966 тыс. евро в пользу белорусской компании AО "Полоцктранснефть Дружба" (ее правопреемником стало ОАО "Гомельтранснефть Дружба") в связи с противоправным выкачиванием и продажей принадлежавшей истцу нефти, а также 66,883 тыс. евро госпошлины и 49,8 тыс. евро судебных издержек.

Спор возник в 2010 году, когда LatRosTrans решила слить нефть из магистральных нефтепроводов, которыми управляет на территории Латвии, объяснив это решение экологическими рисками. Предметом спора является технологическая нефть, которая находилась в участках трубопроводов "Полоцк-Вентспилс" и "Полоцк-Биржай-Мажейкяй". "Полоцктранснефть Дружба" заявила о праве собственности на весь объем находившейся в трубопроводе технологической нефти и обвинила латвийско-российскую компанию в причинении экономического ущерба.

LatRosTrans (совладельцами являются латвийский холдинг Ventspils nafta и российский "Транснефтепродукт", входит в АК "Транснефть") в настоящее время обеспечивает транспортировку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам "Полоцк-Вентспилс" и "Полоцк-Мажейкяй" на территории Латвии.