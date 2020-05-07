Последнее обновление: 07.05.2020 14:09

Сейм Польши разрешил голосовать на выборах президента по почте

Нижняя палата парламента Польши 7 мая преодолела вето Сената, который ранее высказался за запрет голосования по почте на выборах президента страны. Теперь закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Таким образом, польские граждане, желающие участвовать в выборах главы государства, смогут отправить конверт с избирательным бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании. Дата выборов остается неизвестной, передает DW.

Первый тур должен был состояться 10 мая, но из-за экспансии коронавируса был перенесен. Оппозиция выступает против голосования по почте, ссылаясь на то, что вряд ли удастся вовремя доставить бюллетени 30 млн польских избирателей.

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