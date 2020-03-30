Польская оппозиция призвала бойкотировать выборы президента в мае

Либеральная оппозиция в Польше призвала избирателей бойкотировать выборы президента, которые запланированы на 10 мая. Правящая консервативная партия намерена провести голосование, несмотря на пандемию коронавируса.

"Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская, выступившая перед журналистами в воскресенье, 29 марта.

В свою очередь, Кидава-Блоньская объявила, что приостанавливает свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с распространением коронавируса. "Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это криминально", - подчеркнула политик.

Согласно опросам, 72 процента жителей Польши выступают за перенос выборов. В то же время, критику снискала правящая партия "Право и справедливость" (PiS), которая 28 марта неожиданно внесла поправки в избирательный кодекс. Поправки позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно, передает DW.

Президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок, в эфире Польского телевидения выразил надежду, что после Пасхи страна сможет вернуться к "нормальной жизни" и, таким образом, будут выполнены условия для проведения выборов. "Но если случится так, что эпидемия продолжит бушевать, несмотря на то, что мы будем поддерживать прежнюю дисциплину и ограничения, то, по моему мнению, сроки выборов не удастся сохранить", - добавил Дуда.

По мнению большинства экспертов, проведение голосования в мае повышало шансы Анджея Дуды на победу - в настоящий момент он лидирует, согласно опросам. В то же время, перенос выборов на осень может негативно сказаться на поддержке действующего президента избирателями.