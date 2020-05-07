В Польше сообщили об отмене президентских выборов 10 мая

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

«Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», — говорится в заявлении политиков.

Решение было принято «в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

Как отметили Качиньский и Говин, новые выборы решено провести в заочной форме — по почте.

Вечером 6 мая Сенат Польши принял резолюцию, призывающую правительство немедленно ввести в стране режим стихийного бедствия. 51 сенатор высказался за резолюцию, 49 — против, воздержавшихся нет.

Проект резолюции был представлен группой сенаторов от «Гражданской коалиции» и левых сил.

В резолюции говорится, что из-за введения в Польше режима эпидемии (коронавируса) основные гражданские права и свободы ограничены.

Заявлено, что введение режима стихийного бедствия позволит юридически отложить выборы президента, что необходимо как из-за сохраняющейся угрозы здоровью и жизни поляков в связи с коронавирусом, так и из-за невозможности в ближайшее время провести законные и честные выборы.