На семи пляжах Беларуси купание запретили.

Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, специалисты госсаннадзора на этой неделе исследовали качество воды в зонах рекреации, взяв 821 пробу. В результате четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям безопасности, пять - по микробиологическим показателям.

В связи с выявленными отклонениями на некоторых пляжах продолжают действовать ограничения на купание. Так, запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех пляжах: на реке Днепр (улица Правобереговая в Дубровно), возле учреждения "Центр олимпийского резерва" (город Жлобин), на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район).

Приостановлено купание детей и взрослых на четырех пляжах: в парке культуры и отдыха "Приднепровский" (город Жлобин), "Каскад озер - 1" (улица Каменщикова в Центральном районе Гомеля), "Прудковский" (Центральный район Гомеля), "Новобелицкий" (Новобелицкий район Гомеля).