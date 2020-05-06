На Белорусскую АЭС завезено ядерное топливо

Состав с ядерным топливом для первого реактора прибыл на площадку строительства Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Согласно техническому регламенту будет проведена приемка топлива и проведение его входного контроля.