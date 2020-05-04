Экс-премьер Украины получила более 5 млн. евро "компенсации за политрепрессии"

Лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации о доходах более 5 миллионов евро, которые она получила как компенсацию вреда, причиненного ей "политическими репрессиями 2011-2014 годов".

Документ был опубликован в Едином государственном реестре деклараций Украины в воскресенье, 3 мая.

Как указано в декларации, 148 345 441 гривен (в пересчете составляет 5,064 миллиона евро) компенсации Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования.

Источником получения дохода названа американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP. На момент публикации материала DW не получила ответ на письменный запрос в адрес компании о том, кто именно заплатил Тимошенко компенсацию.

В октябре 2011 года, во время президентства Виктора Януковича, Юлия Тимошенко была признана виновной в превышении служебных полномочий при заключении с Россией договора на поставку газа в Украину в январе 2009 года. В результате ее приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате 1,5 млрд гривен украинскому концерну "Нафтогаз".

В феврале 2014 года, после Евромайдана, Верховная рада освободила Тимошенко из заключения.