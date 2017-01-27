В Украине хотят отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и перенести День Победы

Украинские власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне, так что эти дни перестанут быть выходными. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, институт уже разработал соответствующий законопроект.

"У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут данный закон", - сказал Вятрович в интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".

В частности, считает он, не стоит делать праздничными днями 8 Марта и 1 Мая, а что касается Дня Победы, то "точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая".

"На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, отмечающие события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства — День независимости, День конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - подчеркнул Вятрович.

Он назвал большой победой отмену празднования 23 Февраля. "Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались", - отметил Вятрович.

По его словам, День защитника Украины, который празднуется 14 октября, "абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 Февраля".

В Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он также предусматривает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.