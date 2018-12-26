Порошенко не стал продлевать военное положение в Украине

Президент Украины Петр Порошенко сегодня о прекращении действия военного положения в 10 областях страны.

«Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», - заявил Порошенко на заседании СНБО Украины.

Военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, было введено с 26 ноября на 30 суток после очередного столкновения Украины и России в районе Керченского пролива.

Главной причиной отказа от продления военного положения на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России президент Украины назвал предстоящие 31 марта 2019 года президентские выборы в стране.

"Также я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза, и возможно, - я буду с вами откровенен, - если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что в феврале обратится в Верховную Раду с просьбой в начале новой сессии окончательно принять изменения в Конституцию относительно курса на вступление Украины в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Сегодня новое звучание приобрело стремление Украины в сближении с Североатлантическим альянсом. И только поставив Украину га якорь в натовской бухте, мы раз и навсегда отобьем желание Кремля провоцировать эскалацию на украинском направлении. А на уровне украинского законодательства мы сделаем это, я надеюсь, сразу же во время открытия следующей сессии Верховной Рады Украины, и уже в феврале я буду просить Верховную Раду окончательно проголосовать изменения в Конституцию, которые провозглашают обязанностью наш курс на вступление в Европейский Союз и НАТО. Обязательным и для президента, и для правительства, и для парламента, и для общества", - сказал Порошенко, которого цитирует УНИАН.