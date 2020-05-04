Госсекретарь США обвинил Китай в утаивании данных о коронавирусе

Коммунистическая партия Китая "сделала все, что могла", чтобы "мир не узнал вовремя" о коронавирусе SARS-CoV-2.

Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью американскому телеканалу ABC News в воскресенье, 3 мая.

По его словам, официальный Пекин продемонстрировал "классическую коммунистическую попытку дезинформации" и "повел себя подобно авторитарным режимам, утаивая, вводя в заблуждение и используя в качестве инструмента Всемирную организацию здравоохранения" (ВОЗ). Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "отчетливо дал понять", что Вашингтон "собирается привлечь причастных к ответственности", подчеркнул Помпео.

Высказывание главы Госдепартамента прозвучало на фоне сделанного несколькими днями ранее заявления офиса директора Национальной разведки США, в котором Китай назван местом происхождения вируса, передает DW.

При этом разведсообщество согласно с учеными в том, что возбудитель заболевания COVID-19 "не создан руками человека и не является генетически модифицированным". Разведсообщество США продолжит тщательно изучать появляющуюся информацию "с целью определить, началась ли вспышка заболевания через контакт с зараженным животным или в результате происшествия в лаборатории в Ухане", подчеркивалось в документе.

Госсекретарь США упомянул китайские "лаборатории, не соответствующие стандартам". Мир "не впервые оказывается уязвим для вирусов в результате ошибок в китайской лаборатории", отметил Помпео. По его словам, ни экспертам США, не группе ВОЗ не удалось попасть в лабораторию института вирусологии в китайском городе Ухань. "У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса", - резюмировал глава Госдепартамента.