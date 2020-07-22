Последнее обновление: 22.07.2020 10:33

США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса. В заявлении Минюста уточняется, что хакеры изучили уязвимости системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19, передает РБК.

Ведомство также утверждает, что хакеры совершали атаки в течение десяти лет, помимо США они затрагивали и другие страны с высокоразвитыми технологиями — Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. Хакеров интересовала информация относительно медицинского оборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. В одном из случаев китайские программисты вымогали у пользователя интернета криптовалюту. Системы они взламывали, используя общеизвестные уязвимости в популярных программах, а также в приложениях для совместной работы.

Минюст, в частности, предъявил хакерам обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до 10 лет заключения). Максимальное наказание по всем пунктам должен назначить конгресс США.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование