Разведка США доложила о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.

К такому выводу пришли разведывательные службы США в докладе, представленном на прошлой неделе в Белый дом, рассказали Bloomberg осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными.

Чиновники попросили не называть их имена, поскольку доклад является секретным. Они отказались подробно описать его содержание, но суть, по их словам, заключается в том, что публичная отчетность Китая о количестве случаев заболевания и уровне смертности намеренно неполна. По словам источников агентства, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными.

Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики. «Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить свои показатели», — пишет агентство.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео публично призвал Китай и другие страны быть более прозрачными в отношении информации об эпидемии. Он неоднократно обвинял Китай в сокрытии масштабов проблемы и медленном обмене информацией, особенно в первые недели после появления вируса, а также в блокировании предложений о помощи от американских экспертов.

Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что не верит официальным китайским данным. По данным китайских властей, в стране, где эпидемия началась в ноябре—декабре 2019 года, зарегистрировано более 82 тыс. случаев заражения коронавирусом. В конце марта уже несколько стран обошли Китай по этому показателю: США (206 тыс.), Италия (110 тыс.), Испания (102 тыс.). По словам Трампа, США вышли на первое место, потому что в стране проводится больше всего тестов. «Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей», — сказал он, передает РБК.

Американский вице-президент Майк Пенс заявлял, что компания Abbot Labs разработала тест, который дает результат через 15 минут.

Тем не менее 27 марта Трамп поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. «Выражаем признательность китайской стороне за обеспечение США лекарственными средствами для борьбы с эпидемией, а также за укрепление взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения, в том числе в области разработки эффективных вакцин для борьбы с коронавирусом», — отметил он в ходе телефонных переговоров с лидером КНР.