Беларусь получит помощь ЕС при условии выполнения требований ВОЗ

Евросоюз готов предоставить Беларуси помощь в размере 60 млн. евро на борьбу с коронавирусом, но только при условии выполнения требований Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Радио Свабода.

«Только на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси г-ном Макеем. И я подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на кризис с коронавирусом. И я также знаю, что белорусские власти уже тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но я также знаю, что нужно больше. Поэтому я настоятельно призываю белорусские власти следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для предотвращения пандемии», - сказал Боррель.

«И чтобы помочь им [Беларуси], мы уже говорили о нашей поддержке, и в эту поддержку входят более 60 миллионов [евро] для системы здравоохранения… Но с другой стороны, мы просим следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в отношении пандемии. Невозможно, когда с одной стороны предлагают помощь, а с другой - не выполняют рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех остальных», - подчеркнул глава МИД ЕС.

Как сообщалось, Евросоюз готов оказать Беларуси помощь в размере не менее 60 млн. евро в рамках программы глобальной поддержки членов Восточного партнерства на закупку товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

По итогам своего визита в Беларусь мисси ВОЗ настоятельно рекомендовала властям Беларуси отмену массовых мероприятий, в том числе спортивных, религиозных и культурных, помещение на карантин людей, контактировавших с зараженными коронавирусом и людей, потенциально подверженных воздействию вируса, перевод на дистанционное обучение школ, университетов и других учебных заведений, а также прекращение деятельности всех некритичных предприятий и субъектов экономической деятельности.