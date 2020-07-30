Последнее обновление: 30.07.2020 21:43

ЕС пересмотрел список стран "зеленой зоны": Беларусь в него не попала

Совет Европейского Союза пересмотрел список стран "зеленой зоны", жителям которых разрешен въезд на территорию ЕС. Беларусь в него не попала.

"После проведения пересмотра в связи с рекомендацией постепенного снятия временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет ЕС обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран", - говорится в сообщении СЕ.

В страны "зеленой зоны" с 31 июля включены: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай, при условии подтверждения взаимности.

Указано, что для определения стран "зеленой зоны" учитывается эпидемиологическая ситуация и меры по сдерживанию, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

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