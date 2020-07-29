Последнее обновление: 29.07.2020 14:49

ЕС не откроет границы для белорусов до конца августа

Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и Беларуси.

«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», - сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар, которого цитирует РБК.

Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, а об открытии речи не идет.

С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.

Ранее по теме


-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование