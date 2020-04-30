Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства №259 от 29 апреля 2020 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть упадет до $6,8 с $52 за тонну..

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $15,6 до $2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.