Последнее обновление: 30.04.2020 10:30

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства №259 от 29 апреля 2020 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть упадет до $6,8 с $52 за тонну..

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $15,6 до $2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование