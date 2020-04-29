«Газпром» ожидает снижения цен на газ в ЕС к лету до $70 за тыс. кубометров

Цены на газ в Европе к лету могут снизиться до $70 за тыс. куб. м, но к зиме - вырасти до $120-130 за тысячу кубометров.

Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день форвардные кривые на ликвидных торговых площадках континентальной Европы показывают, что к лету произойдет снижение цены до уровня порядка $70 за тыс. куб. м. Но при этом к зимнему периоду ожидается рост цен по форвардным кривым на $50 и даже $60», - сказал Зотов.

«Если ситуация с коронавирусом пойдет по V-образному или U-образному, но сжатому сценарию, то есть будут разработаны средства эффективной вакцинации, то мы предполагаем, что цены как в Европе, так и в АТР могут увеличиться не на какое-то количество долларов за млн BTE, а в 2-3 раза на горизонте нескольких лет», - добавил другой топ-менеджер компании.

В ходе конференц-колла начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников отметил, что компания рассчитывает бюджет на текущий год, исходя из ожиданий экспорта в Европу 166,6 млрд куб. м газа при средней цене 133 доллара за тыс. куб. м.

По итогам 2019 года экспортная цена на газ «Газпрома» при поставках в Европу составила 211 доллара за тыс. куб. м.