Последнее обновление: 29.04.2020 18:03

Беларусь купила партию нефти у Саудовской Аравии

Беларусь впервые купила 80 тыс. тонн нефти сорта Arab Light с поставкой в порт Клайпеда в начале мая у национальной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белнефтехим.

Партия нефти Arab Light объемом 80 тыс тонн с отгрузкой из порта Сиди Керир 27 апреля направляется на танкере Ionic Astrapi в Клайпеду на терминал Klaipedos Nafta и должна прибыть в порт 11 мая, по данным системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon.

Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в республику сырья из РФ по нефтепроводу “Дружба”, что может свидетельствовать о планах Минска продолжить политику диверсификации поставщиков сырья в условиях обвала мировых цен на углеводороды.

В феврале Беларусь впервые импортировала 80 тыс. тонн норвежской нефти Johan Sverdrup.

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