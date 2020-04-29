В Беларуси с 1 мая повышаются соцпенсии

В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума повышаются социальные пенсии, надбавки и повышения, а также доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщило Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля 2020 года №38, БПМ с 1 мая по 31 июля 2020 года установлен в размере 246,78 рубля.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в мае-июле для людей в возрасте 80 лет и старше составит 61,7 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет - 46,28 рубля. Надбавка для инвалидов первой группы составит 61,7 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 30,85 рубля.

Социальные пенсии увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до 271,46 рубля, инвалидам с детства II группы - 234,44 рубля, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - 209,76 рубля, инвалидам III группы - 185,09 рубля, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - 123,39 рубля, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от 197,42 до 271,46 рубля.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 246,78 рубля в случае ухода за одним таким человеком и до 296,14 рубля в случае ухода за двумя и более.