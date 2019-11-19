На выплаты пенсий в Беларуси в 2020 году будет направлено 13,3 млрд. рублей

Нижняя палата белорусского парламента сегодня сразу в двух чтениях приняла бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год.

Доходы фонда вырастут на 14,3% и планируются в объеме 17,2 млрд. рублей. Доходы будут в основном сформированы за счет обязательных страховых отчислений, начисляемых вместе с зарплатой, в сумме 14,841 млрд. рублей, а также взносов на профессиональное пенсионное страхование в сумме 135,4 млн. рублей, неналоговых доходов фонда в сумме 262 млн. рублей и субвенций из республиканского бюджета в сумме 2 млрд. рублей.

Расходы фонда составят 17 млрд. рублей и вырастут на 14,4%. Из этой суммы 13,3 млрд. рублей или 78% всех расходов уйдут на выплату пенсий.

Примерно 3,4 млрд. рублей заложены на выплату пособий по безработице, декретных, семейных пособий, больничных и т.д.

Бюджет фонда соцзащиты на 2020 год сверстан с профицитом 237 млн. рублей.