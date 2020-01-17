Последнее обновление: 17.01.2020 19:20

Лукашенко подписал указ о досрочном пенсионном обеспечении

Лукашенко подписал указ №15, регулирующий вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности.

"Предусмотренные меры позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников, имеющих длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования", - говорится в официальном комментарии к документу.

В частности, работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии.

Кроме того, с 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

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