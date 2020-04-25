Минтруда РБ: С 1 мая 2020 года изменяются размеры прожиточного минимума

Министерство труда и соцзащиты РБ постановлением №38 от 23 апреля 2020 года на период с 1 мая по 31 июля 2020 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 246 рублей 78 копеек, что на 2,9 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2020 года, говорится в сообщении министерства.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2020 г.) составляют: в среднем на душу населения – 246 белорусских рублей 78 копеек; трудоспособное население – 275 белорусских рублей 48 копеек; пенсионеры – 187 белорусских рублей 22 копейки; студенты – 237 белорусских рублей 30 копеек; дети в возрасте до трех лет – 158 белорусских рублей 94 копейки; дети в возрасте от трех до шести лет – 217 белорусских рублей 84 копейки; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 265 белорусских рублей 20 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2020 г. автоматически на 2,9% повышаются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров