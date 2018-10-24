Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий указ № 419 "О повышении пенсий" Лукашенко подписал 23 октября.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике.

"Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий", - говорится в комментарии к документу.

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