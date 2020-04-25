Последнее обновление: 25.04.2020 17:05

В Беларуси разрешены внеплановые проверки ради поддержки экономики

Принятым в Беларуси указом №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики» разрешены внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «для оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства».

«Разрешить проведение проверок в течение 2 лет со дня государственной регистрации (присвоения учетного номера плательщика) в отношении юридических лиц (обособленных подразделений) (кроме созданных в порядке реорганизации), индивидуальных предпринимателей в случае осуществления ими деятельности, связанной с торговлей и общественным питанием», - говорится в документе.

«Предоставить право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений, но не более чем на 90 дней, в случае выявления по результатам проверки таких объектов фактов нарушения: законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании, защите прав потребителей, рекламе; законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; законодательства об оценке соответствия в части обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза», - отмечается документе.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование