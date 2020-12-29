В Беларуси вводится система отслеживания экспорта-импорта

В Беларуси будет создана национальная система информационной прослеживаемости производимых в стране, а также экспортируемых и импортируемых товаров.

Данная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с их оборотом, будет реализовываться на основе обязательного составления субъектами хозяйствования электронных накладных при обороте отдельных групп товаров, перечни которых будут определяться Советом Министров, следует из указа №496 от 29 декабря 2020 года.

Оператором системы, обеспечивающей сведение и контроль сведений, представляемых Государственным таможенным комитетом, субъектами хозяйствования и EDI-провайдерами, определено Министерство по налогам и сборам.

«Указ будет способствовать повышению прозрачности оборота товаров и развитию добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте товаров на рынки государств - членов ЕАЭС. В настоящее время система электронного документооборота применяется на добровольной основе. По состоянию на ноябрь 2020 года к ней было подключено 1,6 тыс. субъектов хозяйствования, которыми формировалось более 3 млн накладных в год», - говорится в официальном комментарии к указу.