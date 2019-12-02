Последнее обновление: 02.12.2019 22:05

Госконтроль Беларуси вернул $92 млн. в бюджет в 2018 году

Деятельность Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля позволила в 2018 году вернуть в бюджет Беларуси $92 млн.

Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут, передает БелТА.

"За 2018 год, в том числе с использованием информации наших коллег из-за рубежа, правоохранительными органами Беларуси в бюджет страны было возвращено порядка $92 млн. В 2017 было $94 млн. Это на порядок больше, чем еще несколько лет назад", - сообщил Реут.

По его словам, эти результаты получены без увеличения численности сотрудников ведомства и при уменьшении количества материалов о подозрительных финансовых операциях.

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